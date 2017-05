Higashi Meihan: aumento de faixa para aliviar congestionamento em Mie

O motorista que trafega no trecho Suzuka-Yokkaichi (Mie) da via expressa Higashi Meihan sabe o quanto é penoso enfrentar longo tempo de congestionamento.

A empresa NEXCO-Central Japan Express Highway anunciou na quarta-feira (24) que entregará uma parte da obra (em conclusão), no trecho entre Suzuka IC a Yokkaichi IC, da via expressa Higashi Meihan, sentido Nagoia. Esse trecho a ser entregue para os motoristas poderem trafegar com um certo alívio é de 2 Km. O anúncio é de que o trecho estará pronto em 10 de junho.

A NEXCO promoveu um estreitamento nas 2 faixas para criar uma terceira, nesses 2 Km. No entanto, ainda tem um trecho de 6 Km que se encontra em obras para a criação da terceira faixa. A estimativa é de entregar esse trecho totalmente reformado no verão deste ano.

Em seu comunicado oficial, pede desculpas aos motoristas pelo transtorno das obras e solicita compreensão, pois em breve poderão desfrutar de um tráfego mais fluído.

3a. faixa para atender os 90 mil veículos

Como medida, a NEXCO decidiu reduzir 25 cm de cada uma das 2 faixas atuais, para obter uma terceira. Todas terão 3,25 m de largura.

Segundo o levantamento efetuado pela NEXCO, 90 mil veículos trafegam por dia nesse trecho. Independente do dia da semana, no período da tarde, forma-se um congestionamento crônico, o que piora nos feriados prolongados.

A companhia espera que com essa obra de aumento da terceira faixa, os motoristas possam trafegar com mais segurança e tranquilidade.

Fontes: divulgação e Chunichi Imagens: divulgação e ilustrativa