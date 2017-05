Grande estrutura para bloquear detritos de tsunami é construída em cidade no Japão

Uma barreira que custou ¥1.4 bilhão ($12.54 milhões) e tem uma extensão de 4km está sendo construída na área do porto de Sendai, na província de Miyagi, para evitar que contêineres e veículos levados pela força das águas destruam a cidade se outro grande tsunami ocorrer.

A barreira, cuja construção teve início em dezembro de 2015, não pode bloquear a água do mar, mas é projetada para suportar o impacto de um contêiner de 40 a 50 toneladas.

Cerca de 1.000 tubos de aço medindo cerca de 80cm de diâmetro no ponto mais largo serão levados ao longo do percurso, a vários metros de distância no meio das vias que rodeiam o porto internacional. Cabos de 1 a 2cm de diâmetro serão esticados através dos postes.

As colunas de aço têm cerca de 3 a 4 metros de altura. Seus topos estão projetados a cerca de 7 metros acima do nível do mar, 1 metro mais alto do que o tsunami que inundou a área costeira da província de Miyagi em março de 2011.

Embora a altura do tsunami tenha sido relativamente baixa na capital Sendai em razão da topografia plana, foi suficiente para objetos pesados flutuarem.

De acordo com os departamentos de portos do governo da província de Miyagi, 2.000 a 4.000 contêineres no estaleiro foram arrastados pelo tsunami e alguns deles destruíram construções ou bloquearam estradas.

A barreira no porto de Sendai será uma das maiores estruturas do tipo no Japão, de acordo com um especialista. Grande parte dos custos de construção é coberta pelo orçamento nacional para reconstrução do desastre de 2011.

Fonte: Asahi Imagens: Asahi, NHK