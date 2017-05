Governo não vai pedir redução no consumo de energia neste verão

O governo japonês decidiu na sexta-feira (12) deixar novamente de lado a solicitação ao público e companhias para que economizem eletricidade neste verão, visto que a empresas de energia serão capazes de atender a demanda.

Após o último verão e inverno, essa é a terceira vez consecutiva que o governo decidiu não solicitar esforços para economia de energia durante as épocas de alta demanda desde o terremoto e tsunami de março de 2011 e subsequente acidente nuclear que causou uma grande escassez de energia.

Na sequência do desastre o governo pediu a indivíduos e empresas que conservassem energia ao desligar as luzes em horários de pico no verão e inverno, mas ministros determinaram em uma reunião na sexta-feira que o país pode manter um fornecimento estável de energia nesta época de dias mais quentes.

De acordo com uma estimativa do Ministério da Economia, Comércio e Indústria, as 10 grandes empresas de energia do Japão serão capazes de assegurar um fornecimento estável mínimo de energia mesmo na hipótese de que a nação seja afetada por uma extrema onda de calor que ocorre a cada 10 anos.

O governo julgou que é possível cooperar com a alta demanda por aparelhos de ar-condicionado no verão devido à crescente conscientização sobre conservação de energia e uma maior capacidade de fornecimento após a retomada das operações de algumas usinas nucleares.

Atualmente, 3 dos 42 reatores comerciais do Japão estão em operação – o Nº1 e Nº2 da usina de Sendai (Kagoshima) da Kyushu Electric e o Nº3 da usina de Ikata (Ehime) da Shikoku Electric Power.

Fonte: Japan Times Imagem: Bank Image