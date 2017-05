Governador de Hiroshima pede ao Papa Francisco que visite a cidade

O governador de Hiroshima, Hidehiko Yuzaki, na quarta-feira (3), pediu ao Papa Francisco que visite a cidade que sofreu com o bombardeio atômico e envie uma mensagem de paz para o mundo.

Yuzaki fez o pedido em uma audiência pública com o Papa na Praça de São Pedro, no Vaticano. Ele também se encontrou com o Secretário do Estado do Vaticano, o Cardeal Pietro Parolin, para confiar sua esperança em uma visita do Papa a Hiroshima.

“Hiroshima é um símbolo de reconstrução, esperança e paz. A visita do papa atrairia atenção mundial e ofereceria uma chance para todos pensarem sobre a abolição de armas nucleares”, disse Yuzaki após a audiência.

O Papa pede constantemente pelo desarmamento nuclear. Se uma viagem a Hiroshima for realizada, seria a primeira visita de um Papa ao Japão desde a de João Paulo II, que ocorreu em 1981.

Fonte: Japan Today Imagem: ANN