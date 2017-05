Golden Week: feriado lota estradas, aeroportos e estações de trem

Vias expressas, estações de trem e aeroportos ficaram lotados na quarta-feira (3) em todo o país, marcando o primeiro dia do feriado prolongado de Golden Week.

Congestionamentos de até 40km foram observados nas estradas no leste e na central do Japão, com o mais longo, de 47km, na Joban Expressway (Ibaraki), que liga a área metropolitana de Tóquio à região nordeste, de acordo com o Centro de Informação de Tráfego nas Rodovias.

Muitos trem-bala que partiram de Tóquio e Osaka estavam lotados. A taxa de ocupação de assentos não reservados em alguns deles chegou a 150%, segundo operadoras ferroviárias.

Pessoas que iam visitar suas terras natais e outras viajando para o exterior também lotaram aeroportos. De acordo com as empresas aéreas, mais de 90% dos assentos em voos domésticos e mais de 70% nos internacionais estavam ocupados.

O pico de retorno do feriado será no sábado (6).

Fonte: Japan Today Imagem: ANN