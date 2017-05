Expo do Sorvete conta mais de 200 tipos diferentes: novidade com algodão doce

O calendário japonês tem uma data comemorativa muito especial – 9 de maio – Dia do Sorvete. Essa data foi criada pela Associação de Sorvetes do Japão e é ela a promotora do evento chamado Expo do Sorvete.

Essa expo está sendo realizada dentro das instalações do Aeon Lake Town, na cidade de Koshigaya (Saitama). São mais de 200 expositores que oferecem suas delícias geladas para os clientes. Eles podem saborear desde um gelato que conquistou o prêmio de melhor do Japão ou as novidades dessa expo deliciosamente gelada.

O evento teve início nesta terça-feira e segue até o Dia do Sorvete.

A NHK mostrou o sorvete turco, que tem tanta consistência, ao ponto do sorveteiro brincar que entrega ou não para o seu cliente como se fosse um puxa-puxa. Já a ANN mostrou sorvetes de outros países que têm inspiração em um prato de pasta ou no bonsai. O sorvete que imita a pasta do tipo espaguete é da Alemanha e o inspirado no bonsai veio de Taiwan.

Outra novidade veio da Inglaterra, que tem como base o algodão doce sobre uma casquinha. O charme está no topping de pipoca caramelizada e uma bola de sorvete. A repórter disse que, pela aparência, pensou que fosse mais doce. Porém, o equilíbrio do açucarado do algodão doce combina com o sorvete, o qual tem um acento salgado.

Okinawa não poderia ficar de fora da Expo. Ela apresenta a marca Blue Seal, com uma banana split gigante composta por 6 bolas acrescidas de frutas, entre outros sabores de sorvetes.

Para curtir essa Expo do Sorvete, na sua quinta edição, aproveite o feriadão de Golden Week. No ano passado, 80 mil pessoas garantiram presença para provar as delícias de verão.

Para quem entende o idioma japonês, pode conferir os sorvetes na web page da associação: http://www.j-gourmet.jp/ice.html

Mapa para o local: clique para abrir.

Fontes: NHK e ANN Imagem: ANN