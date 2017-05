Estrangeiros detidos na imigração de Tóquio fazem greve de fome

Mais de 20 estrangeiros detidos em uma instalação da imigração em Tóquio estão fazendo greve de fome desde o começo desta semana, disseram grupos e autoridades na sexta-feira (12).

A greve de fome, que teve início na noite de terça-feira, foi lançada em protesto às múltiplas detenções após liberdade provisória e para exigir melhorias nas condições das instalações, de acordo com um grupo de apoio aos detidos.

Cidadãos da China, Myanmar e de outras nacionalidades disseram em uma carta ao chefe do Departamento Regional de Imigração de Tóquio que múltiplas detenções constituíram uma “grave violação dos direitos humanos”. Os detidos também se queixaram que foram sujeitos à intimidação e chantagem durante interrogatórios no centro.

O representante do Ministério da Justiça, Shigeki Otsuki, confirmou que alguns detidos estão se recusando a comer. Atualmente, cerca de 570 estrangeiros estão detidos na imigração, de acordo com o departamento.

A greve de fome em Tóquio segue duas outras em protesto contra assistência médica precária na detenção em um centro em Osaka e também após a morte de um detido vietnamita, em março, em uma instalação na província de Ibaraki. A Reuters divulgou que o homem morreu em decorrência de um infarto e que foi deixado em sua cela por horas antes de ser levado ao hospital.

No ano passado, uma investigação conduzida pela Reuters sobre a morte de um cidadão do Sri lanka no mesmo centro de Tóquio, revelou graves deficiências relacionadas a tratamento médico e monitoramento no sistema de detenção da imigração.

Fonte: Mainichi, Asahi Imagem: JNN