Escassez de batatas chips pode durar até o outono

Os produtores de batata de Hokkaido ainda não se recuperaram dos tufões do último verão. Isso significa que os consumidores terão que esperar até pelo menos o outono para que a escala normal de produtos chips retorne às prateleiras.

De acordo com o Ministério da Agricultura, a escassez de batatas chips poderá durar até que a próxima colheita da província esteja em andamento no mês de setembro. Cerca de 80% das batatas do Japão são cultivadas em Hokkaido.

Quatro tufões sem precedentes afetaram Hokkaido em agosto passado. As chuvas e inundações causaram severos danos agrícolas, fazendo com que a produção de batatas tivesse uma queda anual de 10%, totalizando 1,72 milhão de toneladas em 2016.

As batatas usadas em alimentos processados contam por cerca de 30% de toda a produção de Hokkaido.

Segundo um funcionário do ministério, as fabricantes do ramo preferem a safra doméstica devido em parte à complexidade de exterminar insetos nocivos associados às batatas importadas. Para prevenir a disseminação de parasitas e doenças, o Japão só permite a importação de batatas dos Estados Unidos.

Fonte: Japan Times Imagem: TBS News