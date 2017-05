Engavetamento na Meishin entre 5 veículos resulta em 10 feridos

Na madrugada desta terça-feira (2), por volta das 3h05, ocorreu um engavetamento envolvendo 5 veículos – 1 ônibus, 2 caminhões e 2 carros de passeio. A polícia recebeu uma chamada feita por um dos passageiros do ônibus informando que havia várias pessoas feridas.

O acidente ocorreu na altura da cidade de Takatsuki (Osaka), nas pistas do sentido Amagasaki (Hyogo).

De acordo com a matéria do Sankei News, a informação do Corpo de Bombeiros do Município de Takatsuki, 2 pessoas ficaram gravemente feridas. Ambas são do sexo feminino, uma de 5 anos e outra de 26, de um dos veículos de passeio.

As demais pessoas que tiveram lesão não tão graves são 8, incluindo 6 passageiros do ônibus, na faixa etária de 30 a 70 anos. Todas foram encaminhadas de ambulância para um hospital de Takatsuki.

O ônibus de excursão da companhia Odakyu, da capital japonesa, saiu de Kanto com destino a Mihara (Hiroshima), de acordo com depoimento obtido pelo Sankei News.

Segundo o jornal, a Meishin tem 3 pistas de cada lado e a polícia está investigando a causa e as circunstâncias do acidente.

De acordo com o noticiário JNN, em consequência do acidente, formou-se um congestionamento de 12 Km. No amanhecer, os veículos envolvidos foram removidos e o tráfego voltou a fluir normalmente.

Fontes: Sankei News e JNN Foto: JNN