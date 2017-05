Robôs começam a substituir trabalhadores em empresas no Japão

Desesperadas para suprir a crescente falta de trabalhadores no Japão, empresas de médio porte estão planejando comprar robôs e outros equipamentos similares para automatizar uma ampla variedade de tarefas.

De acordo com uma pesquisa realizada pelo Banco do Japão, empresas com capital de ¥100 milhões a ¥ 1 bilhão planejam aumentar em 17,5% o investimento no ano fiscal que teve início em abril, o maior nível em registros.

Não está claro o quanto desse valor será gasto em automatização, mas as empresas que vendem tais equipamentos dizem que os pedidos de robôs estão crescendo e que o governo japonês vê uma proporção maior de investimento sendo dedicado ao aumento da eficiência. Os lucros na maioria das fabricantes de robôs aumentaram no período de janeiro a março pela primeira vez em vários trimestres.

“Mais de 90% das empresas no Japão são de pequeno e médio porte, mas a maioria delas não está usando robôs”, disse Yasuhiko Hashimoto, que trabalha na divisão de robôs da Kawasaki Heavy Industries Ltd. ” Estamos surgindo com muitas aplicações e pacotes de produtos para alcançar essas empresas”.

Dentre os produtos está um robô de dois braços, de 1,70m de altura. Segundo a Kawasaki, as vendas desse tipo de robô estão indo bem porque ele pode ser adaptado a uma variedade de usos industriais por fabricantes de eletrônicos, processadoras de alimentos e empresas de medicamentos.

A Hitachi Construction Machinery disse que está recebendo muitas consultas sobre suas escavadeiras programadas por computador que usam um sistema de posicionamento global para cavar buracos que têm uma precisão dentro de centímetros e que podem reduzir o tempo de escavação pela metade.

Robôs e equipamentos que economizam mão de obra não são encontrados apenas na área industrial e da construção. Eles também estão sendo usados por fabricantes de bebidas e redes de hotéis.

Fonte: Japan Today