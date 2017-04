Empresa investe ¥63 bilhões para aumentar produção de robôs no Japão

A Fanuc vai construir uma nova fábrica de robôs industriais na província de Ibaraki para responder à voraz demanda das fabricantes chinesas.

A empresa japonesa anunciou o investimento de 63 bilhões de ienes ($566 milhões) na quinta-feira (27). A fábrica, que poderá entrar em operação em agosto de 2018, terá uma produção mensal inicial de 2.000 robôs. Essa quantidade será eventualmente elevada para 4.000.

A Fanuc só aumentou recentemente sua capacidade total para robôs industriais no Japão para 6.000 unidades após o início de produção em uma fábrica em Chikusei (Ibaraki). Entretanto, a empresa já está trabalhando para aumentar o número para 7.000 até o final do ano. Visto que a demanda poderá ultrapassar o fornecimento, a Fanuc aumentará eventualmente a capacidade para 11.000 unidades.

Abraçando a automação

Fabricantes chinesas são as maiores condutoras do crescimento da demanda, visto que elas continuam aumentando os esforços para automatizar as operações nas fábricas em meio aos altos custos de trabalho e a uma mão de obra com menos vontade de realizar serviços braçais.

Mesmo as empresas de pequeno e médio porte não têm opção além de mudar para robôs industriais e aumentar a eficiência para sobreviver à intensa competição.

Os custos de trabalho crescem anualmente, mas os robôs podem trabalhar por ao menos 10 anos sem um “aumento salarial”, disse um dirigente de uma empresa de processamento de peças na China. A demanda chinesa continuará robusta por enquanto, disse ele.

Fonte: Nikkei Imagem: YouTube/Fanuc