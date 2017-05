Embarcação pesqueira sofre incêndio e as 15 pessoas se salvaram

Uma embarcação pesqueira que navegava nas proximidades do Porto de Kashima, localizado na costa da província de Ibaraki, sofreu incêndio.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, por volta das 6h20 desta terça-feira (2), a Associação dos Pescadores informou sobre o incêndio na embarcação.

Essa embarcação pesqueira chamada Dai Ichi Fudou Maru estava navegando na costa de Kashima quando ocorreu o incidente. Segundo informação da ANN, havia 2 tripulantes e 13 passageiros, totalizando 15 pessoas.

Os passageiros, clientes, foram orientados para pular no mar com seus respectivos coletes salva-vidas e foram socorridos por uma outra embarcação pesqueira que estava por perto. Todos os passageiros e tripulantes se salvaram, resgatados pelo navio.

Tanto o Corpo de Bombeiros como a Guarda Costeira de Kashima atuaram para conter o fogo e estão verificando a causa do incêndio.

Fonte e imagens: ANN