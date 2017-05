Cresce o número de pessoas interessadas em construir abrigos subterrâneos

A crescente preocupação em relação a um possível ataque de mísseis norte-coreanos aumentou recentemente o interesse das pessoas em unidades de abrigo subterrâneos e à prova d’água, designados para proteção na ocorrência de terremotos e tsunami.

Após o terremoto e tsunami de março de 2011, a empresa de construção com sede em Shizuoka, a Earth Shift Co., desenvolveu o abrigo chamado “Sotochika” juntamente com fabricantes de tanques de água e de navios para criar um produto que é completamente impermeável e que pode suportar pressão sísmica subterrânea.

Mesmo que o abrigo não seja projetado para suportar a explosão de um míssil, a empresa tem registrado desde março um aumento acentuado nas consultas por telefone e e-mails de pessoas interessadas.

A empresa costumava receber poucas consultas em um mês, mas o número aumentou para dezenas por dia. A firma também recebeu visitas de construtoras, com as quais nunca havia feito negócios, vindas de Hokkaido e Kumamoto, que vêm para obter mais informações sobre o Sotochika.

“As pessoas nos perguntam coisas do tipo, “vai ficar tudo bem se houver um ataque nuclear ou de gás sarin?”, disse o chefe de vendas da empresa. “Achamos um pouco confuso, para ser honesto”.

O Sotochika, que é oferecido em 5 tamanhos, foi a criação de um funcionário de empresa que se voluntariou para remover os destroços após o desastre natural de março de 2011. O abrigo foi desenvolvido nos meses seguintes e lançado no outono do mesmo ano.

A unidade é formada por sete camadas de materiais diferentes, incluindo isolamento térmico, é e montada com uma cobertura à prova d’água.

O custo para um abrigo de tamanho pequeno, que pode acomodar de 4 a 8 pessoas, incluindo despesas com instalação, é de ¥3,5 milhões a ¥4 milhões ($30.700 a $35.000).

Fonte e imagem: Asahi