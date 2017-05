Carros com avançados sistemas de segurança se tornam cada vez mais populares no Japão

Carros com freio automático e outros sistemas para prevenir acidentes causados por erros dos motoristas estão se tornando cada vez mais populares no Japão, onde tais incidentes envolvendo motoristas idosos está em alta.

O governo tem a meta de aumentar a proporção de carros com freio automático para pelo menos 90% dos veículos novos até o ano 2020, o dobro do número atual.

A Mazda Motor Corp. planeja tornar padrão seu sistema de segurança i-Activsense, que inclui freio automático, em todos os seus cinco principais modelos até o próximo mês de abril. O primeiro da série, o compacto Demio, foi lançado no dia 20 do mês passado.

Já a Toyota está expandindo sua linha de veículos com o sistema Toyota Safety Sense, que visa cobrir quase todos os veículos de passageiros vendidos no Japão, nos Estados Unidos e na Europa até o final deste ano.

As vendas cumulativas de veículos da Subaru com o sistema de prevenção de colisão atingiram 500.000 unidades em fevereiro. O EyeSight, lançado em 2008, é o primeiro sistema da indústria japonesa para prevenir acidentes causados por erros do motorista.

O governo vem promovendo a disseminação de carros com sistemas de segurança, chamando-os de “carros com suporte de segurança”. Além disso está considerando tornar obrigatório equipar todos os veículos com sistemas de freio automático.

Fonte: Japan Times Imagem: Portal Mie