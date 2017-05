Cão é homenageado por encontrar crianças desaparecidas em apenas 1 hora

Em 10 deste mês, um cão pastor alemão, chamado Theta, recebeu uma homenagem especial de agradecimento, designada pela Polícia da Província de Miyazaki Minami.

Ele foi acionado para realizar a busca de 2 meninos, estudantes do shogakko, desaparecidos na segunda quinzena de abril.

Segundo a matéria publicada pelo jornal Asahi, nesta sexta-feira (19), já era mais de meia-noite e os policiais ainda não tinham encontrado as crianças desaparecidas, na cidade de Miyazaki (província homônima). Decidiram solicitar ajuda à dupla Kuniko Kodama (67), adestradora de cães e seu amigo Theta, apelido do pastor alemão com pedigree (Berry of Queen Fortune). Theta é macho, 6 anos e, segundo a matéria, assim que a sua dona, Kuniko, o convocou, levantou-se imediatamente para a missão.

Cão ganha de presente seu alimento preferido

Os pais das crianças forneceram um chinelo usado por elas para Theta cheirar e iniciar as buscas, do ponto onde teriam sido vistas por testemunhas. Assim, Kuniko acompanhou os passos do Theta, enquanto a noite ficava cada vez mais fria. Segundo a matéria, teve um ponto em que Kuniko sentiu que Theta expressou uma reação, mas já tinham seguido em frente com os policiais. Ela pediu, então, que retornassem ao local.

Já passava das 3 horas da madrugada gelada, quando ela sentiu que os passos de Theta começaram a ficar apressados. Era um bom presságio.

Quando Kuniko percebeu que a reação do seu Theta mudou, teria dito aos policias “acho que é por aqui”, indicando um banco de terra. E, de fato, lá estavam os 2 meninos agachados e tremendo de frio. Felizmente, as crianças foram encontradas sem nenhuma lesão.

Kuniko deu de presente ao seu cão um tendão de cavalo, alimento preferido dele, elogiando-o pela performance.

Cão Theta é um dos farejadores designados pela polícia

Segundo a matéria, este é o quinto ano de atuação do Theta. Para fazer parte da lista dos cães designados pela polícia é preciso passar nos exames. Ele foi aprovado em 2.013. Desde então, vem colaborando para encontrar desaparecidos na cidade de Miyazaki. Também foi o responsável por encontrar um suspeito por roubo no ano passado. Theta é criado e treinado por Kuniko, com experiência de mais de 20 anos no adestramento de cães para colaborarem com a polícia. Ele é o sexto cão adestrado por ela para servir a polícia. “Ele é meu companheiro e amigo, um tesouro”, exclama Kuniko para o repórter.

Na província de Miyazaki, a polícia solicita o trabalho desses cães quando há necessidade. Eles são adestrados por pessoas físicas e anualmente passam por uma comissão examinadora. No momento há 26 adestradores com 48 cães em toda a província.

Fonte e fotos: Asahi Shimbun