Caminhão invade barbearia e 3 pessoas sofreram lesões

A tranquilidade de uma área residencial, a cerca de 700 metros da estação de Urawa, foi subitamente abalada. Um acidente foi registrado às 11h55 de terça-feira (16), em um cruzamento do bairro Minami, da cidade de Saitama (província homônima).

Apesar de ter sinal no cruzamento de uma rodovia municipal, um caminhão colidiu com um carro de passeio. Em consequência desse acidente, o caminhão acabou invadindo a barbearia que fica na esquina.

De acordo com a Polícia de Urawa, que cuidou do caso, 3 pessoas sofreram lesões em decorrência do acidente. Os dois motoristas, tanto do caminhão quanto do veículo tiveram lesões leves. Mas o dono da barbearia, idade na faixa dos 60 anos, segundo o jornal Sankei, ficou com as pernas prensadas entre uma estante do seu estabelecimento e o caminhão. Foi encaminhado para o hospital com lesões consideradas graves.

De acordo com o jornal, no momento do acidente, não havia nenhum cliente dentro da barbearia, o que evitou mais vítimas.

Segundo o levantamento da polícia, o veículo de passeio vinha em sentido reto quando foi atingido pelo caminhão, pelo lado direito. A polícia investiga a causa e as condições detalhadas do acidente.

