Assentos para fumantes em trens-bala no Japão poderão ser eliminados

Os únicos assentos restantes em toda a rede de Shinkansen serão eliminados até a primavera de 2020, em tempo para as Olimpíadas e Paralimpíadas de Tóquio no verão do mesmo ano.

Quando a primeira linha de Shinkansen foi inaugurada em 1964, último ano que Tóquio sediou as Olimpíadas, todos os assentos eram assentos para fumantes. Agora, 55 anos depois, os vagões para fumantes estão prestes a desaparecer das linhas de trem-bala que percorrem todo o arquipélago.

“Decks” para fumantes vão permanecer

A Central Japan Railway Co. (JR Tokai) e a West Japan Railway Co. (JR West) atualizaram todos os seus trens regulares Nozomi e Hikari que operam nos trechos Tokaido (Tóquio a Shin-Osaka) e Sanyo (Shin-Osaka a Hakata) pelos mais recentes vagões N700A, que são todos para não fumantes.

Os passageiros ainda podem fumar de pé em salas designadas construídas como “decks” entre os vagões, mas não podem mais fumar sentados nos bancos desfrutando do cenário.

Com exceção de trens especiais nos finais de semana, principais feriados e outros eventos do tipo, os vagões para fumantes só estarão disponíveis em alguns dos antigos trens da série 700 – os trens Kodama na seção Tokaido e os trens Hikari na seção Sanyo.

A JR Tokai e a JR West disseram que planejam aposentar os trens da série 700 que têm vagões para fumantes até a primavera de 2020.

Fumar no assento era uma característica nas viagens ferroviárias

No passado, fumar no assento era uma característica presumível nas viagens ferroviárias. Vagões para fumantes ainda eram comuns em trens expressos limitados nos anos 1990, embora o número desses tenha diminuído com a crescente exigência do público por áreas separadas para fumantes e não fumantes.

A aplicação da Lei de Promoção da Saúde em 2003 tornou obrigatória a prevenção contra a exposição ao fumo passivo, o que levou a uma rápida redução nos vagões para fumantes nos trens-bala e expressos limitados e até cinzeiros nas plataformas de estações existentes.

Vagões para fumantes são encontrados somente em alguns casos raros, como nos sleeper express da JR, o Sunrise Seto-Izumo. Mesmo assim, a JR Tokai e a JR West planejam manter salas para fumantes nas linhas Tokaido e Sanyo e não vão adotar uma política completa banindo o fumo.

Competição com empresas aéreas

Uma razão para manter as salas para fumantes no Tokaido e Sanyo Shinkansen é reter uma vantagem sobre as viagens aéreas.

De acordo com a JR Tokai, em comparação com as empresas aéreas, a linha de Shinkansen retém uma participação de mais de 80% dos passageiros entre Tóquio e Osaka, mas somente 10% entre Tóquio e Fukuoka.

Em meio a um aumento nos voos operados por empresas aéreas de baixo custo (LCC), poder fumar no trem-bala é um ponto de venda sobre as companhias aéreas, que baniram o fumo completamente em rotas domésticas em outubro de 1998.

Cerca de 60 a 70 por cento dos passageiros que usam os trens-bala nas linhas Tokaido e Sanyo são pessoas de negócios e a maioria delas gostam de fumar enquanto viajam.

A JR Tokai e a JR West disseram que planejam continuar usando salas para fumantes para que elas possam atender as necessidade daqueles que fumam e daqueles que não fumam.

Fonte: Yomiuri Imagem: Bank Image