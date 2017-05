Aplicativos para verificar o trânsito nas rodovias do Japão

Uma palavra que dá muito medo aos motoristas é trânsito.

A primeira coisa que os motoristas devem fazer antes de sair de casa e pegar a kousoku é verificar o trânsito. Veja abaixo 3 formas de você verificar o trânsito apenas com seu celular!

Sistema Online: Drive Traffic (ドライブトラフィック) inglês e japonês

Este é um sistema online acessível por qualquer navegador que mostra um mapa e as condições das estradas em tempo real.

Não há opção de fazer navegação, mas o site irá usar sua localização atual e te mostrará o trânsito das rodovias próximas. Também é possível navegar pelo mapa e buscar a rodovia que você procura.

Na parte superior da página há opções para trocar de linguagem e o significado dos ícones utilizados, apesar de serem bem sugestivos.

Drive Traffic para Smartphones – em inglês

Navegador para smartphone da Yahoo

Com a incrível marca de 2 milhões de downloads em 105 dias após seu lançamento em 2014, o app é um sucesso entre os motoristas.

O navegador que possui mil e uma utilidades é uma mão na roda para qualquer motorista.

Além de mostrar o trânsito e ser um excelente navegador, o aplicativo possui muitas outras utilidades como exibir a mensagem “SLOW” em lugares que se deve tomar cuidado com a velocidade do carro. Ao se aproximar destas áreas uma outra mensagem será exibida e uma mensagem de voz será reproduzida, informando ao motorista para tomar cuidado com a velocidade.

Além desta função, o aplicativo também informa se um estacionamento está cheio ou vazio, o preço da gasolina, a situação do trânsito e as regulamentações de trânsito e fora estas opções, também exibe as rotas de trânsito de uma forma bem detalhada e entre outras funções.

Fora estas funções, o app também conta com uma funcionalidade de direção segura, a qual informa ao usuário com mensagens de texto e voz algumas informações como a velocidade máxima permitida, os cruzamentos ferroviários, as estradas paradas e outros.

iHighway para iOS e Android

O app foi desenvolvido pela NEXCO Nishi Nihon mostra as condições das estradas e avisos úteis em tempo real aos usuários de estradas. O interessante é que o App ainda tem opção Live Camera que mostra condições ao vivo de algumas estradas conforme a região.

Mas é preciso um pouco de compreensão de japonês para poder utilizar, pois ele irá mostrar os avisos das concessionárias que administram as rodovias expressas apenas em japonês. O app irá mostrar avisos dos trechos que estão sob alerta ou interditados.

Escreva nos comentários abaixo algum outro aplicativo que você utiliza!