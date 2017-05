Aichi: motorista estrangeira perseguida pela patrulha provoca colisão

De acordo com a imprensa local, por volta das 23h15 de terça-feira (9), ocorreu um acidente no cruzamento Sakashita-cho, na cidade de Kasugai (Aichi), na rodovia 19. Um veículo do tipo kei se chocou contra um de grande porte e, em consequência do acidente, 3 pessoas tiveram lesões – 1 grave.

A motorista desse veículo kei estava sendo perseguida pela patrulha por excesso de velocidade, segundo informações da polícia de Kasugai. A 500 metros antes do local do acidente, a patrulha teria conseguido ultrapassar o keijidosha, fazendo-o estacionar na lateral da rodovia.

No entanto, segundo a polícia, repentinamente, a motorista dispara o veículo, ultrapassa o carro da patrulha, e logo colide com o ônibus e, em seguida, contra um poste, no cruzamento.

Motorista afirma não ter percebido a patrulha

Em consequência do acidente 3 pessoas ficaram feridas. O mais grave foi um homem de 72 anos, sentado no assento de passageiro do keijidosha. O motorista do ônibus e a condutora do keijidosha tiveram lesões consideradas leves.

Logo depois do acidente, soube-se que a motorista é filipina, 33 anos, desempregada, residente na cidade de Kani (Gifu). Ela contou para a polícia que estavam voltando de um jantar com seu acompanhante. “Não percebi que a patrulha tivesse pedido para parar”, teria argumentado a mulher para a polícia. Seu veículo ficou seriamente danificado.

Depois do acidente, a Polícia da Província de Aichi se pronunciou para a imprensa local informando que “avaliamos que houve bom desempenho das funções”, referindo-se à ação da patrulha.

Fontes: CBC TV e Chunichi