Aichi: falência do fornecedor de merenda escolar vai continuar sobrecarregando as mães

A partir de 23 deste mês, terça-feira, as mães das crianças de uma parte dos jardins de infância e pré-escola da cidade de Toyota (Aichi) estão com uma sobrecarga nas suas tarefas diárias.

Elas precisam preparar os obentôs para os pequenos. A reportagem da CBC ouviu as mães sobre o impacto do anúncio de falência de uma das empresas fornecedoras de merenda escolar.

“Parecia óbvio ter a merenda escolar, espero que o fornecimento volte ao normal logo”, declarou uma das mães entrevistadas. A outra disse que a interrupção repentina da merenda escolar a deixa numa situação ruim. “Levantei uma hora mais cedo para preparar o obentô do meu filho”, reclamou.

Merenda escolar: previsão para o restabelecimento

A cidade de Toyota tem 98 instituições voltadas para as crianças na idade do jardim de infância e pré-escola. O fornecimento da merenda escolar depende basicamente do Centro de Merenda e de duas empresas, incluindo a Toyota Shokuhin que faliu. Assim, 14 instituições , com cerca de 2 mil alunos, que eram abastecidas pela empresa falida foram pegas de surpresa.

As crianças levam uma sacola a mais, com seus alimentos. Cada instituição precisa acomodar esses obentôs em salas refrigeradas, como as usadas pelos professores. Com o calor, a preocupação é evitar a intoxicação alimentar nas crianças.

Apesar de outras empresas já terem se candidatado para o fornecimento, a reportagem da CBC soube por suas fontes que para a normalização ainda demanda tempo. A estimativa é de 3 semanas.

As mamães da cidade de Toyota ainda vão ter que usar a criatividade e destinar um tempo a mais do seu dia para o preparo da comida.

