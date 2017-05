Acidente com 5 veículos empurra um que invade o correio de Nagoia

A imprensa local divulgou um acidente ocorrido por volta das 23h00 na noite de segunda-feira (1°) no centro da cidade de Nagoia (Aichi).

Um veículo de passeio estaria correndo pela avenida na altura do bairro Naka, em Osu 3 chome, na 3a. faixa da direita. O motorista quis mudar para a faixa da esquerda, na avenida Wakamiya com 4 pistas de cada lado. Eis que seu veículo se choca com um outro que vinha correndo na faixa à esquerda.

Carro é empurrado e quebra vidraça do correio 24 horas

Por conta disso, mais 3 carros foram envolvidos no acidente, segundo o noticiário da CBC desta terça-feira (2). Na hora dessas colisões sequenciais, um dos veículos foi empurrado para a lateral esquerda, o qual acabou invadindo a agência do Correio Central de Nagoia.

Em consequência do acidente, a mulher que estava dirigindo a SUV branca que invadiu a vidraça do correio, 49 anos, mais uma outra motorista de um keijidosha, 35, tiveram lesões consideradas leves.

A vidraça da agência do correio rompeu e não há informação se alguém se feriu dentro das instalações, já que essa agência funciona 24 horas.

A polícia está investigando as causas do acidente. Assista ao vídeo do noticiário e veja como ficou a agência do correio e o veículo envolvido no acidente.

Fontes: Chunichi Shimbun e CBC TV Imagens: CBC TV e Google Maps