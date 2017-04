Transportes são afetados pela tempestade de primavera

Por causa da tempestade de primavera que traz chuvas intensas e ventania, os meios de transporte público também foram afetados. Passageiros da linha Takarazuka da companhia de trem JR, na região Kansai, passaram uma noite desconfortável. O trem teve que interromper a operação na noite de segunda-feira (17) e cerca de 50 passageiros ficaram confinados e dormiram dentro dos vagões. A operação só foi retomada ao amanhecer, segundo o noticiário da ANN.

Outros passageiros tiveram que passar a noite no Aeroporto Internacional de Kansai, em Osaka. A ponte de acesso ao aeroporto teve que ser fechada temporariamente por causa dos fortes ventos. Em consequência, cerca de 300 pessoas tiveram que dormir nos bancos do aeroporto por não terem como sair de lá.

De acordo com a NHK, até as 8h00 desta terça-feira (19), a operação do shinkansen está normal apesar da tempestade.

Transporte afetado no horário de pico para o trabalho

Nas linhas de trem convencionais, a linha Keiyo da JR que liga Soga (Saitama) à capital japonesa, retomou a operação às 7h18, mas com redução da velocidade dos trens. Na linha Sotobo, o trem expresso Wakashio, ainda estava com o serviço suspenso até as 8h42 da manhã desta terça-feira.

Além dessas, outras linhas operaram o período do amanhecer com atrasos de 20 a 25 minutos, segundo a NHK.

Voos suspensos

Na manhã desta terça-feira a JAL-Japan Air Lines suspendeu 11 voos que partiriam do Aeroporto de Haneda com destino a Osaka, Hanamaki e Hakodate, por causa das ventanias.

A ANA também suspendeu 12 voos com destino a Kumamoto, Osaka e Kagoshima, pelos mesmos motivos da JAL.

Rodovias e navios

Para não colocar os motoristas em risco, o trecho da rodovia Acqua Line que liga Kisarazu (Chiba) a Kawasaki (Kanagawa) foi interrompido nas duas vias, por causa da forte ventania. Até as 8h42 ainda não tinha sido liberado para tráfego.

Duas linhas do navio expresso Tokai Kisen, que liga Tóquio às ilhas Izu foram canceladas.

Outras linhas de ferry estão com operações suspensas até que o tempo se estabilize, esperando passar a ventania.

Fontes: ANN e NHK Foto: NHK