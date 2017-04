Sinalizações de trânsito bilíngues serão introduzidas em todo o Japão

O Japão vai introduzir sinalizações de trânsito bilíngues em julho, visto que o número de visitantes vai aumentar com a proximidade das Olimpíadas e Paralimpíadas de Tóquio em 2020.

A Agência Nacional de Polícia (ANP) revelou na quinta-feira (13) as sinalizações de “pare” e “devagar”, cada uma com traduções em inglês abaixo das palavras em japonês. As novas versões serão vão substituir gradualmente as cerca de 1.7 milhão de sinalizações com a palavra “pare” e 1.000 sinalizações com a palavra “devagar” em todo o país.

Em 2016, o número de turistas estrangeiros atingiu um recorde de 24 milhões, levando a ANP a mudar as sinalizações para facilitar o entendimento por parte dos visitantes do exterior.

As sinalizações serão dispostas primeiro em áreas próximas a aeroportos, onde a grande parte dos turistas alugam carros.

Ao contrário das sinalizações de “pare” em formato octogonal predominantes nos Estados Unidos e na Europa, tais sinalizações no Japão são uma pirâmide invertida. A ANP decidiu manter o formato porque uma pesquisa realizada com cerca de 500 motoristas estrangeiros mostrou que o formato atual é mais fácil para eles reconhecerem, se comparado a mudar o formato para um octógono.

Fonte: Japan Times Imagem: ANN