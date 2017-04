Shinzo Abe apoia o ataque militar dos EUA contra a Síria

Após os EUA terem atacado instalações militares do governo de al-Assad na Síria com 59 mísseis de cruzeiro (Tomahawk), a partir das 15h00 do dia 07, o Primeiro-Ministro Shinzo Abe, o Ministro das Relações Exteriores Fumio Kishida e a Ministra da Defesa Inada Tomomi realizaram uma reunião de ministros do Conselho de Segurança Nacional na residência oficial do primeiro-ministro.

Após isso, em uma comitiva de imprensa, o primeiro-ministro Abe afirmou: “Devido a outro ataque químico na Síria, muitas pessoas inocentes perderam suas vidas. A comunidade internacional recebeu um grande choque ao ter testemunhado essa cena de guerra que deixou muitas pessoas mortas, inclusive crianças”.

“É um ato extremamente desumano e infringe as decisões da ONU. O governo do Japão apoia a decisão dos EUA sobre não perdoar jamais o uso e a disseminação de armas químicas. Entendemos que a ação do governo americano foi para impedir o agravamento da situação”, completou o primeiro-ministro.

Fora isso, em relação às medidas de segurança tomadas pelo governo dos EUA, Abe argumentou a favor. “Até no leste asiático, a ameaça das armas de destruição em massa está aumentando. Nestas circunstâncias, apoiamos as fortes interferências do presidente Trump em relação à paz e segurança dos países aliados e a preservação da ordem mundial. Posteriormente, pretendemos nos aliar com a comunidade internacional, começando pelos EUA, e iremos cumprir o papel que o Japão deve cumprir em prol da paz e estabilidade mundial”, disse o Abe.

Fonte: NHK News