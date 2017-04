Shiga: homem é prensado em muro após vendedor de concessionária perder controle do veículo

Um homem foi prensado contra um muro de concreto na cidade de Ritto (Shiga) após o vendedor de uma concessionária ter acelerado o carro para um cliente ouvir o barulho do motor, perdendo o controle do veículo, divulgou a Nippon News Network no domingo (2).

Na tarde de sábado, por volta das 14h, o vendedor de 29 anos da Audi Ritto, estava acelerando o carro para demonstrar ao cliente o som do motor quando o veículo se movimentou para fora do estacionamento, atravessando a cerca de metal da concessionária em direção ao muro de concreto de uma casa no lado oposto, prensando o morador que cuidava do jardim de sua residência.

A vítima de 44 anos, Noriyuki Hashimoto, foi levada ao hospital inconsciente e com ferimentos graves, de acordo com a NHK no sábado (1).

“Queria que o cliente ouvisse o som do motor do carro e acabei pisando erroneamente no acelerador”, disse o vendedor à polícia de Shiga. As autoridades estão investigando as circunstâncias do caso.

A mãe da vítima disse que seu filho estava cortando uma árvore no momento do acidente. Ele ficou prensado entre os blocos de concreto e o carro que veio de cima e então ele disse “Rápido, tire-me daqui, fui esmagado”.

Fonte: Tokyo Reporter Imagem: ANN