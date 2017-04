População japonesa diminui pelo 6º ano consecutivo; aumento de residentes estrangeiros

A população japonesa diminuiu pelo 6º ano consecutivo, mas o ritmo do declínio foi mitigado pelo aumento no número de residentes estrangeiros, mostraram dados do governo na sexta-feira (14).

De acordo com os dados do Ministério de Assuntos Internos e Comunicação, a população do Japão situou-se a 126.93 milhões desde 1 de outubro de 2016, queda de 162.000 em comparação ao ano anterior, com o número de residentes japoneses tendo um declínio de 299.000 pessoas, totalizando 125.02 milhões. Em contraste, o número de residentes estrangeiros aumentou em um recorde de 136.000.

O número de estrangeiros que vem ao Japão trabalhar está em alta, sendo que os efeitos do terremoto e tsunami de 2011, além dos desastres nucleares parecem ter chegado ao fim. Estrangeiros que moram no Japão por mais de 3 meses foram incluídos nos dados populacionais.

Os dados mostraram que a população continuou concentrada dentro e ao redor das grandes cidades. A população aumentou em 7 das 47 províncias do Japão (Tóquio, Saitama, Chiba, Kanagawa, Aichi, Fukuoka e Okinawa).

A pesquisa foi compilada ao calcular o número de nascimentos e mortes, assim como o das pessoas que saem e entram no país, com base no censo do governo conduzido a cada 5 anos.

Fonte: Japan Today Imagem: Bank Image