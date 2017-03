Ordem de evacuação é retirada em mais áreas de Fukushima

O Japão, na sexta-feira (31) retirou suas ordens de evacuação para a vila de Iitate e 2 outras áreas que foram esvaziadas devido ao desastre nuclear na planta Nº1 da usina de Fukushima.

A medida ocorre 6 anos após a usina nuclear da Tokyo Electric Power Company (TEPCO) ter sofrido uma fusão na sequência de um forte terremoto e tsunami em março de 2011, desencadeando ordens de evacuação em vários lugares na província de Fukushima, incluindo Iitate e outras 2 grandes áreas.

Residentes de Iitate, de Namie e do distrito de Yamakiya na cidade de Kawamata, totalizando 22.100 no final de fevereiro, podem agora retornar para cassa, com exceção em uma porção de lugares incluídos em áreas não recomendáveis onde os níveis de radiação ainda estão muito altos.

Com a ordem de evacuação para cidade de Tomioka podendo ser retirada no sábado (1), Okuma e Futaba, as vilas que abrigam a estação nuclear, serão os únicos municípios sem uma área onde uma ordem de evacuação foi retirada.

O retorno lento dos residentes

Entretanto, municípios onde ordens de evacuação foram removidas têm seus próprios problemas: o retorno lento dos residentes.

O governo central e os municípios afetados direcionaram seus próprios esforços para melhorar as instalações comerciais, sistemas de transporte e outras infraestruturas, esperando atrair mais residentes, tanto antigos como novos.

Em Tomioka será construído um hospital onde serão investidos ¥2.4 bilhões, refletindo os fortes apelos por instituições médicas.

O retorno dos residentes continua lento, visto que grande parte deles são idosos. Em 5 municípios onde ordens de evacuação já foram retiradas, somente 14.5% dos moradores retornaram.

Fonte e imagem: Japan Times