Operação de coleta do lixo na praia para receber a desova das tartarugas

Uma das poucas praias considerada como o local de desova das tartarugas-marinha-comum (Caretta caretta), também conhecida como tartaruga-cabeçuda, fica na província de Mie.

Essa espécie de tartaruga marinha está ameaçada de extinção. As fêmeas só vão às praias para desovar, no período de maio a agosto. Elas medem cerca de 90 cm e pesam, em média, 135 Kg.

Moradores de Kiho-cho (Mie), se reuniram em cerca de 350 pessoas de todas as faixas etárias para operação de limpeza da praia. A costa de Shichirihama recebeu pessoas com pinças e sacos de lixo para a coleta do que vem para a praia e do que as pessoas deixam por lá, como as garrafas pet.

Anualmente, os moradores locais fazem essa ”faxina” na praia para que as tartarugas-cabeçudas possam desovar com tranquilidade. A quantidade de lixo coletada foi de cerca de 1 tonelada, no domingo (23).

A prefeitura local impede o acesso de veículos na praia no período de desova, segundo a matéria da CBC TV.

Fonte: CBC TV Imagem ilustrativa: Okinawa-Zukan