NASA anuncia que lua de Saturno pode abrigar vida

O time de pesquisas da Universidade Johns Hopkins dos EUA e cientistas da NASA, em um artigo publicado na revista científica Science no dia 14 de Abril, anunciaram que verificaram moléculas de hidrogênio a partir do vapor d’água expelido de mar coberto por gelo no sexto maior satélite natural de Saturno, a lua Encélado.

A descoberta de moléculas de hidrogênio está ligada com a possibilidade de existir vida extraterrestre.

Igualmente às fontes hidrotermais (gêiseres) existentes no ecossistema terrestre, Encélado expele grandes quantidades de água quente com hidrogênio do fundo do mar para o espaço.

A descoberta de moléculas de hidrogênio dentro da água do oceano expelido pela lua de Saturno é um grande resultado para a ciência. Há a possibilidade do hidrogênio ser fonte de energia para micro-organismos existentes no fundo do oceano.

A principal expectativa dos cientistas está na reação de serpentinização, uma reação que acontece quando a água do mar expelida reage com rochas ricas em ferro e magnésio. Quando as rochas absorvem a água, gera-se hidrogênio. O hidrogênio é utilizado como uma importante fonte de energia para o metabolismo de algumas espécies de micro-organismos.

Por mais que a aparência não seja amigável, Encélado é um “planeta oceânico” coberto por gelo espesso. Abaixo da camada de gelo, existe um vasto oceano que cobre toda a superfície do satélite.

A lua Encélado consegue manter a água do oceano em estado líquido graças ao calor gerado pela gravidade de Saturno. A NASA acredita que este é o primeiro exemplo de um astro que possui chances reais de abrigar vida extraterrestre.

Entretanto, no estágio atual, como não foram encontrados componentes químicos importantes para a vida, é preciso de mais verificações. O veículo espacial Cassini não conseguiu medir a concentração de enxofre e fósforo, ambos componentes chaves para elucidar essa dúvida.

Embora a aeronave Cassini esteja nos seus últimos dias de vida, a NASA anunciou que enviará outro veículo espacial para o satélite natural Europa de Saturno, também considerado um “planeta oceânico”, que possui algumas similaridades com o Encélado.

A NASA planeja enviar um novo espectrômetro avançado nas luas de Saturno, e pretende investigar ainda mais a água oceânica expelida por Encélado.

Fonte: Huffington Post JP Imagens: National Geographic