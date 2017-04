Nagoia ganha um prédio cheio de atrações e lojas ao lado da estação

Em grande estilo foi realizada a inauguração do prédio JR Gate Tower, ao lado da estação da JR de Nagoia, dos prédios Tower, na segunda-feira (17) pela manhã. Com essa inauguração o movimento de pessoas para compras e lazer nas imediações deverá aumentar sensivelmente. Aliás, Meieki, como é chamada a região ao redor da estação, tem sido mais visitada do que a área comercial Sakae.

Com a inauguração da JR Gate Tower, onde 151 lojas especializadas marcam presença, é certeza de público. O novo edifício é uma parceria entre Takashimaya e JR. O conceito que a famosa loja de departamentos traz é de shopping mall, num estilo diferente. Lojas de grandes marcas do varejo como Uniqlo, GU, Bic Camera, Tokyu Hands, etc, assim como 55 locais já atraíram um grande número de visitantes na inauguração.

São 13 pisos de shopping mall, do subsolo ao 12o. andar, de fashion e gourmet. Para quem aprecia diferentes paladares a visita é imperdível. De cafés a restaurantes japoneses e estrangeiros, a variedade é grande nos 13o. e 14o andares. Também tem uma academia para quem quer malhar depois das compras.

O Nagoya JR Gate Tower Hotel ocupa do 18o. ao 24o. andar do novo edifício. Do 26o. ao 44o. andar é um centro comercial com salas de escritórios, bancos e clínicas.

O conceito é voltado para o público família e mulheres jovens na faixa dos 20 e 30 anos. Mesmo sabendo que todas as lojas e restaurantes estariam lotados no grande dia, havia muitas pessoas esperando em filas de mais de 5 horas.

Transporte: shinkansen e novo terminal de ônibus

No futuro próximo, o subsolo terá a estação do Linear Chuo Shinkansen.

Atenção: para quem costuma tomar ônibus das linhas interprovinciais o terminal central mudou-se para esse prédio.

O estacionamento é amplo, para mil veículos. Os valor é de 320 ienes por 30 minutos, das 6h00 à meia-noite. Da meia-noite às 6h00 a tarifa é igual, mas calculada por hora.

Para mais informações sobre as lojas e o que encontrará no novo prédio, acesse a web page: https://www.towers.jp/.

Fontes e imagens: K-carrot, CBC e divulgação