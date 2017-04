Museu Memorial da Paz de Hiroshima recebe número recorde de visitantes

O Museu Memorial da Paz de Hiroshima atraiu um recorde de 1.74 milhão de visitantes no ano fiscal que terminou em março passado, aparentemente estimulados pela visita em maio passado do ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, na cidade.

O número de visitantes também pode ter aumentado devido ao popular filme animado “In This Corner of the World” (Kono Sekai no Katasumi ni) o qual retratou Hiroshima e a cidade vizinha de Kure antes e durante a Segunda Guerra Mundial.

O diretor do museu, Kenji Shiga, disse em uma conferência de imprensa na segunda-feira (3) que o número de visitantes estrangeiros atingiu uma alta recorde pelo 4º ano consecutivo.

O museu espera atingir a marca de 70 milhões de visitantes neste próximo verão, desde sua inauguração em 1955.

Fonte: Japan Times Imagens: Portal Mie