Jornalista chuta a parede da casa onde recebeu não para entrevista (vídeo)

O caso da menina vietnamita que foi encontrada morta no mês passado tem mobilizado a imprensa japonesa – repórteres, fotógrafos e camera men – na província de Chiba. Todos querem algo a mais para escrever ou noticiar.

Um post de imagens em vídeo publicado nas redes sociais chamou a atenção de todo o país. Segundo o texto do post, um jornalista chutou a parede da casa onde foi pedir entrevista relacionada à prisão do suspeito de assassinato. A pessoa que o atendeu pelo interfone teria dito “não” e supõe-se que ele tenha ficado irritado com isso e teria chutado a parede da casa. Segundo o jornal Asahi, esse fato ocorreu por volta das 10h00 de 15 deste mês.

Ele não sabia que a residência tem câmera de segurança que gravou as cenas. E essas cenas foram postadas nas redes sociais e viralizaram, em 16 deste mês.

Jornalista da gigante Kyodo

A gigante de fornecimento de matérias Kyodo Tsushin realizou uma investigação interna ao saber do caso. Um jornalista não identificado pela imprensa se apresentou.

Sabe-se que ele tem idade na faixa dos 20 anos. Soube-se que na segunda-feira (17), o jornalista e seus superiores foram até a residência para apresentar um pedido formal de desculpas. “Foi um ato imperdoável. Pedimos desculpas pelo inconveniente. Ao mesmo tempo em que iremos passar orientações rigorosas para ele, efetuaremos treinamento intensivo com o jornalista”, declarou a Kyodo Tsushin, que tem sede na capital japonesa.

Com o pedido de desculpas, o autor da conta do Twitter que postou o comentário e as imagens, removeu as cenas do post. O dono da conta, que usa um codinome, disse que foi educado ao dizer que não poderia atendê-lo na ocasião. Depois de receber o pedido de desculpas, desejou boa sorte ao jovem jornalista.

Apesar das imagens terem sido removidas da conta do autor, outras pessoas já tinham compartilhado. Assista à cena dele solicitando entrevista pelo interfone e depois chutando a parede.

Fontes: Twitter, Asahi, Toyo Keizai e T-Site Foto: YouTube/ mantohihi31