Japão: tensão aumenta e defesa está de prontidão em 16 pontos e 1 no mar

Com o 85º aniversário da criação do seu Exército Popular e as constantes ameaças da Coreia do Norte, tanto o Japão quanto os Estados Unidos reforçam a vigilância e estão em estado de alerta, segundo o noticiário da ANN.

Tensão no Japão acelera a defesa terrestre e marítima

O Japão posicionou o PAC-3 em 16 localidades estratégicas no país. Para compreender a importância do PAC-3, é um sistema que possui a capacidade para lidar com o míssil balístico. Ele é projetado para detectar, almejar e atingir um míssil, pois ele tem seu próprio lança-mísseis. Ele possui uma antena que escaneia o céu. Ao encontrar o alvo pode identificar se é hostil ou amigável.

As províncias que receberam o PAC-3 para proteção do país são:

Hokkaido Aomori Ibaraki Tóquio Chiba Saitama Kanagawa Shizuoka Gifu Shiga Mie Fukuoka: 3 locais Okinawa: 2 locais, somando 16 pontos em terra

Além disso, um navio Aegis System já está no Mar do Japão. O Aegis System foi desenvolvido pela Marinha dos Estados Unidos e tem ênfase no combate e defesa aérea.

Já o porta-aviões nuclear USS Carl Vinson, encerrou o treinamento militar conjunto com o Japão e está se dirigindo para a Península Coreana, conforme noticiaram as mídias sul coreanas. No entanto, segundo a ANN, ele agora está se deslocando entre as ilhas de Okinawa e Kyushu, com possibilidade de ir para a base americana situada em Okinawa.

Fonte e imagens: ANN