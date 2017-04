Japão planeja dobrar o número de mulheres nas Forças de Autodefesa do país

O Ministério da Defesa do Japão informou na terça-feira (18) que abrirá quase todos os cargos das Forças de Autodefesa às mulheres, visando dobrar a proporção de membros do sexo feminino.

Com um quadro total de 230.000 funcionários, as mulheres somam apenas 14.000, ou cerca de 6%. Anteriormente, o ministério impedia as mulheres de exercerem cargos que exigiam força física ou aqueles que provavelmente as colocariam em combate direto.

Contudo, o ministério vem flexibilizando os limites em estágios, a partir da perspectiva de oferecer oportunidade iguais tanto para os homens como para as mulheres.

O pronunciamento de terça-feira coloca um fim nas últimas barreiras regulamentares para as mulheres, criando o caminho para o que o ministério afirma ser a maior igualdade de gênero das Forças de Autodefesa.

No entanto, Takeshi Aoki, diretor da Divisão de Assuntos Pessoais do Ministério da Defesa, salientou que as mulheres continuarão tendo acesso negado a certos cargos, como aqueles que envolvem exposição à radiação. Os submarinos também se mantêm fora dos limites às mulheres, visto que os alojamentos apertados impedem que banheiros separados sejam construídos.

Outras medidas sendo realizadas para aumentar o número de mulheres nas Forças de Autodefesa incluem a preparação de mais centros de cuidados infantis dentro do ministério, otimizando as cargas horárias e reduzindo o excesso de trabalho, disse Aoki.

Fonte: Japan Times Imagem: Wikimedia