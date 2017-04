Japão: novos equipamentos na imigração dos aeroportos

No sábado (15), o Aeroporto de Narita, localizado em Chiba, e outros 11 começaram a usar aparelhos portáteis de identificação pessoal para acelerar o processo de imigração, em um momento em que o número de turistas do exterior está aumentando.

O equipamento, chamado de biocart, pode coletar dados de impressão digital de visitantes estrangeiros fotografar suas faces, uma vez que ambos os processos são exigidos para prevenir o terrorismo sob os procedimentos de imigração do país, enquanto aguardam nas filas para passar pelos balcões de imigração nos aeroportos.

No Aeroporto de Narita, 45 unidades do biocart foram introduzidas no Terminal 1 e 30 unidades no Terminal 2.

O equipamento portátil poderá reduzir o tempo de espera nas filas em horários de pico de 30 para 20 minutos.

Dentre os outros 11 aeroportos onde o biocart foi introduzido estão o Chubu Centrair International (Aichi), o New Chitose Airport (Hokkaido), o Hiroshima Airport e o Fukuoka Airport.

Três aeroportos, incluindo o Kansai International em Osaka, oeste do Japão, começaram a usar a máquina algum tempo antes.

Fonte: Yomiuti Imagem: YouTube (Sankeinews)