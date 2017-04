Japão fará o lançamento de um total de 8 foguetes neste ano

O número de foguetes que o Japão lançará para seus principais projetos no espaço será um recorde de 8 no ano fiscal de 2017.

O aumento no número de lançamentos realizados pela Agência de Exploração Aeroespacial do Japão (JAXA) e pela Mitsubishi Heavy Industries ocorre enquanto o país se torna capaz de lançar de forma independente foguetes de todos os tamanhos. Isso também coincide com um projeto para lançar satélites com a finalidade de formar um sistema japonês de posicionamento global, que teve início neste ano.

Futuramente, o governo japonês planeja reduzir os intervalos entre os lançamentos em resposta à crescente demanda nos negócios de satélites para uso em serviços de GPS e imagens aéreas.

A alta anterior para missões transportando satélites ou espaçonave não tripulada foi de 6 no ano fiscal de 2016, enquanto 5 foram lançados ano fiscal de 2014. O número médio foi de cerca de 3 para os 10 anos até o final de 2015.

Autoridades acreditam que o Japão precisará de ao menos 6 lançamentos por ano para fornecer um suporte viável ao crescimento do negócios espacial do país. Contudo, o número continua bem atrás dos 30 lançados pela Rússia e cerca de 20 lançados pelos Estados Unidos. Já a China, lançou mais de 10 foguetes em um único ano.

Fonte e imagem: Nikkei