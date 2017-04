Japão entrega as primeiras placas de veículos com ilustração

Com uma ação inédita, o Ministério da Terra, Infraestrutura e Transportes do Japão autorizou o lançamento de placas de veículo estampadas com ilustração.

A cerimônia de entrega das primeiras placas foi realizada em Yokohama (Kanagawa), na segunda-feira (3), tendo o capitão da primeira copa da seleção japonesa de rugby, Toshiyuki Hayashi, 57 anos, como figura central.

O motivo dessa cerimônia é que será realizada a Copa do Mundo de Rugby (W Cup) em 2.019, no Japão. Para comemorar esse grande evento esportivo, foram entregues as primeiras placas de automóvel com ilustração da logomarca do rugby, esporte que vem crescendo em popularidade no Japão. Hayashi disse para o público que espera ver muitos veículos correndo pelo país com as placas estampadas com a logomarca do W Cup.

Quanto custam as placas estampadas

De acordo com o Departamento de Transporte de Kanto, o preço normal de um conjunto de 2 placas de veículo custa entre 1.440 a 1.880 ienes. Para quem deseja placas com ilustração pagará de 7 a 9,2 mil ienes, dependendo da ilustração, explica a matéria do Sankei News. Para quem quiser fazer uma doação de mil ienes para a realização do W Cup, receberá placas com uma ilustração especial do lado esquerdo.

Segundo o noticiário da ANN, o total de pedidos de placas com ilustração ultrapassou 9,5 mil. Esses pedidos podem ser efetuados junto às concessionárias, ao Departamento de Transporte de cada província ou onde se realiza a inspeção do veículo (shaken). A partir de outubro deste ano serão entregues placas com ilustração das Paralimpíadas 2020, a serem realizadas em Tóquio.

Fontes: ANN e Sankei News Imagens: ANN e divulgação