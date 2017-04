Governadora de Tóquio está na lista das 100 pessoas mais influentes do mundo

A governadora de Tóquio, Yuriko Koike, foi escolhida como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo pela revista Time dos Estados Unidos.

Koike está listada na categoria de Pioneiras. A primeira mulher prefeita de Paris, Anne Hidalgo, descreve Koike como uma governadora com ambições para Tóquio e um conhecimento apurado dos desafios que a cidade enfrenta.

Hidalgo diz que na política e nos negócios, o poder é geralmente exercido por homens, enquanto as mulheres devem lutar para serem ouvidas. Ela diz que Koike é uma pioneira e um exemplo para as mulheres do Japão e de todo o mundo.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o Estrategista-Chefe Stephen Bannon, e o Chefe de Gabinete Reince Priebus da Casa Branca, assim como o Secretário da Defesa Jim Mattis estão listados sob a categoria de Líderes.

A filha de Trump, Ivanka, e seu marido, o conselheiro superior da Casa Branca Jared Kushner, estão listados como Pioneiros.

O líder norte-coreano Kim Jong Un entrou na lista pela 7ª vez consecutiva. Um ex-representante dos Estados Unidos, Christopher Hill, durante as conversas de 6 partidos sobre o programa nuclear da Coreia do Norte, descreveu a ambição nuclear de Kim como o desafio mais perigoso que o Presidente Trump enfrenta.

Hill diz que não há boas opções para deter Kim, mas cooperar com a China e reforçar as alianças com o Japão e a Coreia do Sul é um início.

