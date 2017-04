Gangue de falsos monges está enganando turistas estrangeiros no Japão

Um chinês que fingia ser um monge japonês para vender talismãs budistas e outros itens em Tóquio foi preso, no que a polícia suspeita se tratar de um elo de crime organizado cujas vítimas são turistas estrangeiros.

Chen Xianlou, de 54 anos, sem endereço fixo, é suspeito de violar a lei de controle de imigração ao se engajar em atividades proibidas sob seu status de visto de turista, informou a polícia em 11 de abril.

De acordo com a polícia, Chen vestia mantos sagrados em suas atividades de venda com foco em turistas estrangeiros no distrito de Akihabara e no Parque de Ueno, em Tóquio, no período de 20 de fevereiro a 5 de março.

Para atrair os clientes, ele exibia uma placa em inglês dizendo “por favor, ajude a construir o templo de Buda!”

Ele vendeu os itens a 10 turistas estrangeiros por um total de ¥20.000. Chen disse à polícia que, na verdade, é agricultor. “Para ganhar dinheiro e comprar comida, eu vendia talismãs e outros itens fingindo ser um monge no estilo japonês”, disse o chinês à polícia.

Chineses que fingem ser monges vêm abordando turistas estrangeiros desde o ano passado

De acordo com a divisão de crime organizado da Polícia Metropolitana de Tóquio, cidadãos chineses que fingem ser monges vêm abordando turistas estrangeiros em destinos famosos na capital Tóquio desde a primavera do ano passado.

A polícia suspeita que um elo de crime organizado pode estar em ação porque foi relatado que mais de um “monge” tentou de forma insistente vender itens budistas, como rosários, a visitantes estrangeiros no Japão.

“Eu lucrava cerca de ¥2.000 diariamente”, disse Chen à polícia.

Fonte: Asahi Imagem: ANN