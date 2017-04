Expo Nacional de Confeitaria em Ise 2017: avaliação de 2 mil doces

Uma turma de especialistas em confeitaria e guloseimas, de 50 profissionais, teve uma difícil e deliciosa missão: avaliar os quase 2 mil itens enviados por 1.460 empresas de todo o Japão. O evento do julgamento ocorreu na segunda-feira (10), em Ise (Mie).

Tudo isso faz parte do preparativo para a Expo Nacional de Confeitaria em Ise 2017, quando serão anunciados os vencedores das 6 categorias de doces, divididas em doces japoneses (wagashi) e ocidentais (yogashi).

Os doces enviados para o local onde será realizada a 27a. edição da Expo, em Ise (Mie), receberam notas, não só pelo sabor, mas também pela aparência e embalagem.

Confira onde e quando ocorre a Expo Nacional de Confeitaria

O período da Expo é uma celebração aos doces e confeitaria. Mais de 100 artesãos da confeitaria se reúnem para a elaboração de uma obra doce gigante, representando a vivacidade dos que vão para Ise Jingu. O monumento representativo tem 10 metros de comprimento por 5 de largura, tudo feito de doce. São 5 equipes trabalhando detalhe por detalhe para a perfeição da arte.

Além dessa beleza, o visitante poderá se deliciar, tanto dentro do local da Expo quanto nos arredores. Também conhecerá as delícias vencedoras do concurso e poderá ver ao vivo e a cores toda a beleza de vários tipos de doces e guloseimas. Além de tudo isso, ainda poderá conhecer os quase 2 mil doces participantes do concurso.

É pura festa de sabor e alegria.

Informações da Expo

Período: 21 de abril a 14 de maio

Horário: das 10h às 18h

Local: Mie Ken-ei Sun Arena

Endereço: Mie-ken Ise-shi Asama-cho Kamodani 4383-4

Mapa: clique aqui

Ingressos: a coluna da esquerda é para venda antecipada e a da direita para venda no dia

Adulto ¥1.800 ¥2.000 Senior ¥1.400 ¥1.600 Chugakko e Koukou ¥1.200 ¥1.400 Shogakko ¥700 ¥800

Assista ao vídeo onde são mostradas cenas de como produzem a arte de confeitaria.

Fontes e imagens: divulgação e CBC TV