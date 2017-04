Expansão de lojas e alimentos saudáveis elevam lucros de rede de konbini

É provável que a operadora de loja de conveniência Lawson registre um aumento de 2% no lucro operacional do grupo para o ano fiscal que terminou em fevereiro, chegando a ¥74 bilhões de ienes ($668 bilhões), visto que a empresa expandiu sua rede de vendas e desfrutou de sucesso com alimentos saudáveis.

O aumento constituiria um lucro recorde para a rede Lawson, juntamente com um crescimento pelo 14º ano consecutivo.

O rendimento do grupo, aparentemente, cresceu 8% para mais de ¥630 bilhões. Desde o final de fevereiro, a Lawson opera 13.111 lojas no Japão, alta de 716 em comparação ao ano anterior. A empresa converteu mais de 200 localizações operadas pelas redes parceiras Poplar, Three F e a Save On em lojas da marca Lawson. A operadora de konbinis também fez incursões adicionais em áreas urbanas.

Acredita-se que as vendas totais de locais administrados diretamente pela Lawson e franquias tenham aumentado 5%, totalizando ¥2.15 trilhões. Produtos como smoothies verdes e pães com menos teor de açúcar tiveram muita procura por consumidores preocupados com a saúde.

Refeições pré-preparadas e alimentos congelados também foram populares, visto que menos pessoas estão cozinhando em casa.

Fonte: Nikkei Imagem: Bank Image, Wikimedia