Engavetamento de 6 veículos deixa 19 feridos

Por volta das 17h00 de segunda-feira (3), policiais e corpo de bombeiros foram acionados para atender um acidente na rodovia Chuo Expressway, na altura da cidade de Suwa (Nagano) e próximo a Service Area de Suwa.

Ocorreu um engavetamento envolvendo 4 veículos de passeio, 1 keijidosha (veículo leve) e 1 caminhão, no trecho em linha reta, segundo o Nagano News. De acordo com a ANN, nessa hora chovia e o asfalto estava molhado.

No momento desse acidente, o trecho estava com congestionamento devido a uma obra a 2km de distância do local. De acordo com os policiais da rodovia expressa, havia 5 veículos parados por conta desse congestionamento. Um caminhão, cujo motorista é de Kadoma (Osaka), 45 anos, colidiu atingindo os 5.

Lesões graves dentre os 19 feridos

Segundo uma testemunha do acidente, um dos motoristas atingido, “o caminhão manteve a velocidade e não freou, batendo nos veículos”, explicou para a reportagem da ANN.

No total, 19 pessoas foram socorridas e levadas para o hospital. Dentre elas, 6 tiveram lesões graves como fraturas no pescoço, costas e costelas, de acordo com o Nagano News.

Com esse acidente o motorista de caminhão foi levado pelos policiais para interrogatório, de acordo com o jornal Asahi.

Por conta do acidente o trecho Suwa I.C. a Okaya I.C. teve o tráfego interrompido a partir das 17h25, se estendendo por cerca de 6 horas.

Fontes: ANN, Asahi e Nagano News Imagem: ANN