Empresa admite falha em pagar horas extras a quase 13 mil funcionários

A Kansai Electric Power Co (KEPCO) admitiu na quinta-feira (30) que não pagou a 12.900 funcionários um total de ¥1.7 bilhões em horas extras por um período de 2 anos até o final do ano passado.

A empresa com sede em Osaka descobriu o pagamento insuficiente para trabalho noturno enquanto investigava o suicídio de um funcionário, em abril do ano passado, causado por karoshi (excesso de trabalho). As investigações foram ordenadas por autoridades trabalhistas após o suicídio do trabalhador.

Os salário não pagos serão compensados simultaneamente com os honorários dos funcionários em abril. O valor médio de horas extras não pagas por pessoa é de cerca de ¥132.000. O valor não pago para 5 funcionários no escritório central excede 3 milhões cada.

Inspeção interna

A Kansai Electric conduziu uma inspeção interna, verificando as horas trabalhadas de todos os seus 22.400 funcionários, na sequência de investigações nas práticas de trabalho da instalação realizada por inspetores relacionados.

Em dezembro de 2016, o Escritório de Inspeção de Padrões de Trabalho de Tenma do Departamento do Trabalho de Osaka disse à Kansai Electric que ela não estava pagando parte das horas extras a 6 funcionários no escritório central da empresa e ordenou a compensação.

Em fevereiro deste ano, O Escritório de Inspeção dos Padrões de Trabalho de Nishi-Noda do Departamento do Trabalho de Osaka repreendeu a instalação por fazer 2 funcionários do Hospital da Kansai Electric Power a trabalhar horas extras que excederam o limite máximo mensal em casos excepcionais, que é de 200 horas por mês. O escritório de inspeção ordenou que a firma retificasse a situação.

Fonte: Asahi Imagem: Kansai Electric