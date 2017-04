Empregos no Japão: maior disponibilidade em 26 anos

A disponibilidade de emprego no Japão no mês de março melhorou para um nível visto a última vez em mais de 26 anos , mostraram dados do governo na sexta-feira (28), com as empresas em busca de candidatos em um apertado mercado de trabalho.

A proporção de ofertas de trabalho foi de 1.45 em março, a maior desde novembro de 1990, melhorando de 1.43 em fevereiro, segundo o Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar. Isso significa que 145 vagas estavam disponíveis para cada 100 candidatos em busca de emprego.

As pessoas no Japão continuam cautelosas em aumentar seus gastos em meio à incerteza sobre o crescimento futuro, com os preços de perecíveis afetando o sentimento do consumidor nos últimos meses.

A taxa de desemprego no Japão para os homens caiu 0.2 pontos, situando-se a 2.8% e para as mulheres continuou inalterada, a 2.7%, de acordo com o Ministério de Assuntos Internos e Comunicações.

O número de pessoas desempregadas sofreu uma queda de 3.2%, ou 60.000, totalizando 1.84 milhão. O Japão tem 64.96 milhões de trabalhadores, alta de 0.2%.

Fonte: Nikkei