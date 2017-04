Diminuição de trabalhadores ameaça economia japonesa

A população em idade de trabalho no Japão está enfrentando um declínio acentuado, confirma uma nova pesquisa demográfica, deixando precária a vitalidade do futuro do país a não ser que haja melhorias na segurança social e na produtividade de trabalho.

O Instituto Nacional de Pesquisa Populacional e Segurança Social do Japão publicou novas estatísticas sobre a população no Japão na segunda-feira (10), mostrando níveis projetados para cada um dos 50 anos, de 2015 a 2065.

A população em idade ativa, de 15 a 64 anos, poderá diminuir 40% dos níveis de 2015 até o ano 2065

Em setores como o da construção civil, transportes e cuidados de enfermagem, as vagas abertas já excedem o número de candidatos em mais de 3 para 1. Indústrias que necessitam de muita mão de obra podem não ser capazes de se manterem caso a população continuar diminuindo a esse índice, e precisa urgentemente de avanços da produtividade ou inovação tecnológica.

A área de cuidados de enfermagem viu progresso na informação tecnológica e na robótica, mas os números da força de trabalho, provavelmente, falharão para manter o ritmo com a demanda devido ao envelhecimento populacional. Alguns operadores na indústria de logística ajustaram suas estratégias para lidar com o encolhimento da força de trabalho, como descontinuar serviços de agendamento de entrega em domicílio. Entretanto, a não ser que o volume de encomendas diminua, eles terão dificuldade em manter seus atuais níveis de serviço.

Crescimento econômico negativo a partir de 2040

Se a população continuar diminuindo no ritmo atual e a produtividade não melhorar, o Japão poderá passar por um crescimento econômico negativo a partir de 2040, de acordo com cálculos do Escritório do Gabinete.

Para maximizar a participação na força de trabalho, o Japão teria que aumentar a idade de aposentadoria e manter mais trabalhadores idosos, ou atrair mais donas de casa ao ajustar a isenção fiscal para cônjuges que ganham menos que um dado montante.

Também há a necessidade de empregar mais pessoas que possam ser mais produtivas independente do horário de trabalho ou localização. O país também vai precisar aumentar a produtividade de cada trabalhador e direcionar isso em crescimento para a a nação e seus negócios, divulgou a reportagem do Nikkei.

Fonte: Nikkei Imagem: Bank Image