Destroyers do Japão acompanham o porta-aviões americano

O porta-aviões USS Carl Vinson que se encontrava nas proximidades de Okinawa ontem, teve que interromper o exercício militar conjunto com o Japão por conta da tempestade que caiu nas ilhas. Apenas abasteceram 2 aviões na base militar americana, divulgaram a imprensa japonesa.

Nesta quinta-feira (27) a web page da Marinha dos EUA divulgou imagem feita no dia anterior, no Oceano Pacífico, entrando no Mar das Filipinas. O porta-aviões USS Carl Vinson está sendo acompanhado por 2 destroyers japoneses, da classe Atago, o JS Ashigara, e o da classe Murasame, destroyer JS Samidare, pertencentes à Força Marítima de Autodefesa do Japão.

O porta-aviões americano também está sendo acompanhado pelos destroyers USS Wayne E. Meyer (DDG 108) e ROKN Wang Geon (DDH 978).

De acordo com a NHK, a Força Aérea de Autodefesa do Japão, informou que o exercício militar conjunto que foi interrompido no dia anterior, está sendo revisto baseado nas informações das condições meteorológicas.

Fontes: US Navy e NHK Imagem: US Navy