Demanda por abrigos nucleares e purificadores aumenta no Japão

As vendas de abrigos nucleares e purificadores de ar que bloqueiam a radiação aumentaram no Japão nas últimas semanas, enquanto a Coreia do Norte prossegue com testes de mísseis em desafio às sanções das Nações Unidas.

Uma pequena empresa especializada na construção de abrigos nucleares, geralmente subterrâneos, recebeu 8 pedidos somente em abril se comparados a 6 pedidos durante um ano típico.

A empresa Oribe, com sede em Kobe, também vendeu cerca de 50 purificadores de ar fabricados na Suíça, que dizem impedir a radiação e gás venenoso, e está tentando adquirir mais, segundo o diretor da companhia.

Um purificador projetado para 6 pessoas é vendido ao preço de 620.000 ienes e outro designado para 13 pessoas e geralmente instalado em um abrigo para uso de família custa cerca de 1.7 milhão de ienes.

Preocupações sobre um possível ataque de gás crescem no Japão após o primeiro-ministro Shinzo Abe ter dito em uma sessão do parlamento neste mês que o Norte pode ter a capacidade de lançar mísseis equipados com gás sarin.

“Leva-se tempo e dinheiro para construir um abrigo. Mas tudo que ouvimos nesses dias, nessa tensa atmosfera, é que as pessoas querem um nesse exato momento”, disse a empresa.

Outra pequena empresa, a Earth Shift, com sede em Shizuoka, observou um aumento 10 vezes maior em consultas e orçamentos para seus abrigos, disse o gerente da companhia. As solicitações começaram a aumentar em fevereiro e vêm de todo o Japão, disse ele.

Treinamentos de evacuação

Mísseis norte-coreanos estão sendo lançados com frequência crescente. No mês passado, 3 deles caíram em águas da zona econômica exclusiva do Japão, alguns a cerca de 300 a 350 quilômetros ao largo da costa da província de Akita, no norte do país.

Na última sexta-feira, o governo japonês pediu aos governos locais que realizassem exercícios de evacuação no caso de um possível ataque de mísseis, elevando o senso de urgência entre a população.

Alguns pedidos para abrigos foram feitos por proprietários de empresas de pequeno porte para seus funcionários, e outros por famílias, segundo a Oribe. Um abrigo nuclear para até 13 pessoas custa cerca de 25 milhões de ienes e leva cerca de 4 meses para ser construído.

O abrigo oferecido pela empresa é um subterrâneo reforçado e vedado, com um purificador de ar que pode bloquear a radiação, assim como gás venenoso. O compartimento é projetado para suportar uma explosão, mesmo quando uma bomba nuclear como a de Hiroshima explodir a somente 660 metros de distância.

No domingo, a Coreia do Norte disse que estava pronta para afundar um porta-aviões americano, em uma demostração de seu poderio militar, no mais recente sinal da crescente tensão na região.

Os Estados Unidos ordenaram que o grupo de ataque do porta-aviões USS Carl Vinson navegasse em águas ao largo da costa da península coreana em resposta à preocupação crescente sobre os programas nuclear e de mísseis do Norte.

Na experiência passada do Japão com o gás sarin em 1995, membros de uma seita mataram 12 pessoas e milhares sofreram as consequências em ataques nas estações do metrô de Tóquio.

Fonte: Japan Today Imagem: NHK