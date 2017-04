Consenso na conferência entre Japão, Coreia do Sul e EUA em relação à Coreia do Norte

Foi realizada uma conferência extraordinária com os representantes do Japão, Coreia do Sul e EUA em relação à Coreia do Norte, na manhã desta terça-feira (25), na capital japonesa. Estiveram presentes Kim Hongyun, presidente das Negociações de Paz da Península Coreana, embaixador Joseph Yun, representante especial para a política norte coreana e Kenji Kanasugi, diretor do departamento Ásia-Pacífico do Ministério das Relações Exteriores do Japão.

A pauta foi a postura da Coreia do Norte, no sentido de como evitar testes nucleares ou lançamento de mísseis. Os representantes dos 3 países chegaram a um consenso de fortalecer a pressão sobre a Coreia do Norte. Um representante da China está se dirigindo para o Japão, para juntar-se aos 3 países no sentido de acelerar a pressão para evitar os testes nucleares ou o disparo de mísseis.

O representante da Negociações de Paz da Península Coreana acredita que os norte-coreanos possam fazer o teste, diante da realização da conferência, tomando-a como uma provocação, e por causa do 85º aniversário da criação do seu Exército Popular. Por isso, os 3 países devem manter a postura de alerta e vigilância.

Além disso, como os chineses possuem uma forte influência sobre a Coreia do Norte, também disse que é preciso apelar fortemente para reforçar a pressão. Também pretendem contar com o apoio da Rússia.

Fumio Kishida, o ministro das Relações Exteriores do Japão declarou que vai trocar ideias com a China.

Na semana passada o embaixador da Coreia do Norte, procurado pelo governo japonês sobre o assunto e sobre os sequestros de cidadãos japoneses, teria declarado “não tenho interesse”.

Fontes: Yonhap News e NHK Foto: NHK