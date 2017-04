Cliente de loja em Kanagawa encontra caco de vidro dentro de bolinho

A rede de lojas de departamento Takashimaya emitiu um alerta aos clientes após uma mulher ter encontrado um objeto estranho dentro de um bolinho cozido a vapor (shumai) vendido na sua filial de Yokohama (Kanagawa) na semana passada, divulgou a NHK em 22 de abril.

A cliente disse que encontrou o caco de vidro, que media 2cm de comprimento X por 5mm de espessura, após ter comprado o set “Isogo Country Club” na quinta-feira (20). Ela chegou a colocar o bolinho na boca, mas não se feriu.

A Takashimaya interrompeu as vendas do bolinho do mesmo lote em suas lojas em Yokohama e Konandai, e está pedindo aos clientes que tomem precaução, visto que ainda estão investigando como o caco de vidro foi parar dentro do alimento.

Os produtos afetados são o “Shumai /Shrimp Set”, o “Shumai de 8 unidades” e o “Shrimp Shumai” vendidos entre terça (18) e quinta (20) e o “Shumai/Gyoza Set” vendido na quarta (19) e na quinta. Os produtos vendidos em ambas as lojas foram produzidos pelo Isosgo Country Club.

“Pedimos nossas sinceras desculpas pela inconveniência. Vamos reforçar nossa gestão de produtos e nos esforçar para prevenir ocorrências futuras”.

Um total de 71 unidades do mesmo lote foi vendido, segundo a Takashimaya, que pede aos clientes para entrarem em contato com as filiais da rede para detalhes (Filial de Yokohama: 0120- 255- 477 / Filial de Konandai: 0120- 118- 677).

Fonte: NHK via Tokyo Reporter Imagem: NHK