Casos de incêndio em casas de jovens que moram sozinhos são maiores no mês de abril

O número de incêndios em Tóquio causados por jovens de 18 a 23 anos na última década foi maior no mês de abril, de acordo com um estudo realizado pelo Departamento de Incêndio da capital, visto que abril é quando a maioria das pessoas dessas idades, não acostumadas a usar eletrodomésticos com frequência, começam novas vidas longe de suas famílias.

De acordo com o departamento, houve um total de 340 incêndios na capital entre 2007 e 2016 causados por jovens entre 18 a 23 anos enquanto eles usavam eletrodomésticos como micro-ondas e fogões a gás.

Desses, o maior número de casos, 43, foi reportado em abril, seguido por 37 em maio. Nesses casos, 1 pessoa morreu, enquanto um total de 183 ficaram feridas.

Separando por tipos de eletrodomésticos, os fogões a gás foram a origem de incêndios em 277 casos, fogões portáteis (26), fogões de indução (20) e micro-ondas (17).

Alguns dos casos relatados incluíram um nikuman (tipo de pão japonês recheado com carne) pegando fogo após ter sido deixado para aquecer dentro de um micro-ondas enquanto a pessoa foi tomar banho e um pequeno incêndio após a pessoa tentar ferver água em uma chaleira elétrica ao colocá-la sobre um fogão de indução.

Fonte: Japan Today Imagem: Bank Image